Bakan Kirişci açıkladı: Çiğ inek sütünün litre fiyatı belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatının 8,50 lira belirlendiğini belirterek açıklamalarda bulundu.

"DESTEK PRİMİ 50 KURUŞA YÜKSELTİLMİŞTİR"

Bakan Kirişci şu ifadeleri kullandı: "Ulusal Süt Konseyi'nce 14 Ekim'den itibaren çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatı 8,50 lira olarak belirlenmiştir. Bakanlığımızca ekim-aralık dönemi için 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primi de 2,5 katı artırılarak 50 kuruşa yükseltilmiştir. Böylece üreticimizin eline litre başına net olarak en az 9 lira geçecektir."