Bakan Kirişci açıkladı: Çiğ inek sütünün litre fiyatı belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatı 8,50 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bakan Kirişci açıkladı: Çiğ inek sütünün litre fiyatı belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatının 8,50 lira belirlendiğini belirterek açıklamalarda bulundu.

Bakan Kirişci açıkladı: Çiğ inek sütünün litre fiyatı belli oldu!

"DESTEK PRİMİ 50 KURUŞA YÜKSELTİLMİŞTİR"

Bakan Kirişci şu ifadeleri kullandı: "Ulusal Süt Konseyi'nce 14 Ekim'den itibaren çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatı 8,50 lira olarak belirlenmiştir. Bakanlığımızca ekim-aralık dönemi için 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primi de 2,5 katı artırılarak 50 kuruşa yükseltilmiştir. Böylece üreticimizin eline litre başına net olarak en az 9 lira geçecektir."

Bakan Kirişci açıkladı: Çiğ inek sütünün litre fiyatı belli oldu!

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