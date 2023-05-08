Bakan Kirişci: "İHA'ların yangınla mücadelesinde Avrupa'da ilk ülkeyiz, Dünyada da ABD'den sonra 2. sıradayız"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "İHA'ların yangınla mücadelesinde ilk ülkeyiz Avrupa'da. Dünyada da Amerika'dan sonra 2. sıradayız. Ormanlarımızı adeta 776 kuleden sürekli 7/24 takip ediyoruz. Bunların 184'ü akıllı kule." dedi.

Çeşitli programlara katılmak için Kırıkkale'ye gelen Bakan Kirişci, Kırıkkale Üniversitesi Mavi Salon'da düzenlenen "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda, Türkiye'nin tarımsal ihracatta dünyada söz sahibi olduğunu söyledi.

Kirişci, Türkiye'nin tarımda 30 milyar dolarlık ihracatının olduğunu, bu başarının durup dururken elde edilmediğini, üreticinin katkısıyla olduğunu belirtti.

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AVRUPA BİRLİĞİ'NDE COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ 9 ÜRÜNÜMÜZ VAR."

Üreticileri koruma konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Kirişci, "Tabii ki tarımda markalaşma da önemli. Ürettiklerimizin bir marka değerinin olması lazım. 26 yılda Türkiye'de 1170 tarım ve gıda coğrafi işareti tescil edilmişken bunun 1159'unun yani 11'i dışındakilerin tamamının 21 yılda tescil edildiğini de özellikle belirtmek isterim. Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescilli 9 ürünümüz var." diye konuştu.

Orman yangınlarıyla ilgili konuşan Kirişci, şunları kaydetti:

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"AVRUPA'DA İHA'LARIN YANGINLA MÜCADELESİNDE KULLANAN İLK ÜLKEYİZ"

"Özellikle orman yangınlarıyla mücadele başta olmak üzere 21 uçağımız var. Şu anda kendi envanterimize kayıtlı kiralama değil, kendi mülkümüz. 3 tane helikopterimiz toplamda da 75 yangın helikopterimiz ve 8 İHA ile bir hava filosu kurduğumuzu, orman yangınlarıyla mücadele konusunda da 4 bin 981 kara aracımız var, arazözdür, ilk müdahale aracıdır, greyderdir, dozerdir vesaire. Bunları da belirtmekte yarar var. İHA'ların yangınla mücadelesinde ilk ülkeyiz Avrupa'da. Dünyada da Amerika'dan sonra 2. sıradayız. Ormanlarımızı adeta 776 kuleden sürekli 7/24 takip ediyoruz. Bunların 184'ü akıllı kule. İnsan olmadan da oradan o bilgileri toplamamız mümkün."

Türkiye'nin dünyanın en büyük su yapılarını inşa eder hale geldiğini vurgulayan Kirişci, tarımsal sulama konusunda da önemli çalışmalara imza atıldığını dile getirdi.

"HAKSIZ VE MESNETSİZ SÖYLEMLERDEN DE KURTULMAMIZ GEREKİR"

Bakan Kirişci, "Geride bıraktığımız 20 yıllık periyotta, tarımsal dış ticarette 92 milyar dolarlık fazlamız var. 'Türkiye üretiyor mu, üretmiyor mu? Saman ithal ediyor mu, etmiyor mu?' lafından üreticilerimizin üzerindeki bu haksız ve mesnetsiz söylemlerden de kurtulmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

"Sulanmayan, teknik ve ekonomik bakımdan bir karış toprağımız kalmayacak" diyen Kirişci, kırsalda her bir ailenin evine asgari ücret girmesini sağlayacaklarını söyledi.

Vahit Kirişci, her aileden bir kişinin mutlaka sosyal güvenceye sahip olmasını temin edeceklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"KIRSALDAN KENTE GÖÇÜ ÖNLEME KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAK"

"Ve böylelikle de kırsaldan kente göçü önleme konusunda önemli bir adım olacak. Bunu da 'akıllı köy' projesiyle gerçekleştireceğiz. Akıllı köy konseptine uygun ev sahibi olmak isteyen her bir köy sakininin de ilk evim projesinde olduğu şartlarda ev edinmelerini gerçekleştireceğiz. Şayet kendi evi var ama kırsala uygun hale getirilsin istiyor, onlara da özel finans sağlayarak bu binaların, yapıların değişim ve dönüşümünü gerçekleştireceğiz."

Toplantı, Bakan Kirişci'nin konuşmasının ardından soru cevap bölümüyle sona erdi.

Kirişci, toplantının ardından Kırıkkale Valiliğini ziyaret ederek, Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.