Bakan Kirişçi müjdelemişti! Cepleri rahatlatacak ucuz et satışları başladı! Yeni fiyatları gören vatandaşlar Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi marketlerine akın etti! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat kapsamında Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi marketlerinde başlayan indirimlerle sığır kıymanın kilosunun 83 liradan, tavuk budun ise 28 liradan satıldığı öğrenildi. İşte yeni et fiyatları..

1 9 Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, dün akşam katıldığı televizyon programında ramazan ayı boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, Et Süt Kurumu'nda ve Tarım Kredi marketlerinde bugün itibarıyla et satışlarının başladığını söyledi. CNN Türk muhabiri Et ve Süt Kurumu'ndan yeni fiyatları aktardı.