Bakan Kirişci müjdeyi duyurdu! Destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından milyonlara müjdeyi duyurdu. Bakan Kirişci, çiftçilere yapılan destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını söyledi.

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Bakan Kirişci müjdeyi duyurdu! Destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, milyonlarca kişinin beklediği haberi resmi Twitter hesabından açıkladı. Bakan Kirişci, destek ödemelerinin çiftçilerinin hesaplarına bugün yatırılacağını belirtti.

Bakan Kirişci müjdeyi duyurdu! Destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor!

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Bakan Kirişci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "833 milyon 644 bin 98 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Bakan Kirişci müjdeyi duyurdu! Destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor!

Açıklanan bilgilere göre, 833 milyon 644 bin 98 liralık destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Çiğ süt desteği için; 758 milyon 766 bin 281 lira, Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için; 39 milyon 399 bin 326 lira, Büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatı için; 24 milyon 579 bin 214 lira, Uzman eller proje desteği için; 9 milyon 796 bin 707 lira, Hayvan gen kaynakları için; 1 milyon 102 bin 570 lira hesaplara yatırılacak.

Bakan Kirişci müjdeyi duyurdu! Destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor!

Çit süt desteği hariç olmak üzere, diğer destekler 29 Temmuz 2022 tarihi saat 18.00'den sonra ödenecek.

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