Bakan Kirişçi müjdeyi verdi! Muğla Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı: "Soğutma çalışmaları başladı, devam edecek"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınındaki son durum hakkında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamada bulundu. Bakan Kirişçi, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verirken Bakan Soylu ise yangın söndürme çalışmalarına ilişkin yapılan eleştirilere sert sözlerle yanıt verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kontrol altına alınmış olan bir yangınla ilgili güzel haberi vermek için bir aradayız. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı. Bütün aziz milletimize geçmiş olsun diyorum. Soğutma çalışmaları devam edecek.

Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklıdır. Bu tedbirsizlik, özensizlik ve kasti olabilir. Yüzde 55'i hassas ormanlardan oluşan böyle bir coğrafyada, Turizm cennetinde hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor.

Geçtiğimiz yıla göre gerek helikopter sayımızda, gerek İHA sayısında bunlar hava araçlarıyla ilgili bu sayılar artırılmıştır. Bir koordinasyon ve uyum içerisinde bu çalışmaları yürüttük arkadaşlar. Sahada gördüklerimle geçen seneyi mukayese ettiğimde vatandaşlarımızın daha duyarlı olduğunu söyleyebilirim. Bizim Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 150 bine ulaşmış bir sayımız var. 100 binin üzerinde de bir gönüllü gurubumuz var.

"GÜN BOYU DEVAM EDECEK"

1945 sonrası en büyük organ yangını yaşandı ama Türkiye 21 bin hektar civarında olmasına rağmen Avrupa'da oldukça iyi bir durumda diyebilirim. Dikkat ederseniz konuşmamızı kesen bir hava aracımız yok. Bu bizim yangını kontrol altına aldığımız anlamına geliyor. Gün boyu devam edecek.

"4 BİN 48 ADET SORTİ YAPILMIŞTIR"

Özellikle uçuş saati açısından bin 69 saat uçak ve helikopter uçuruldu. Bir de sorti sayısını vermek istiyorum, 4 bin 48 adet sorti yapılmıştır. Atılan su miktarı 1 Mart'tan itibaren 13 bin 384 ton su atılmış, bu yangında 12 bin 400 ton su atılmıştır. Bu yangına verdiğimiz önemi gösteriyor.

Her şeyden önce tüm dünyadan yangında mücadelede asıl olan kara mücadelesidir. Dünyada gerçekten geceleyin orman alanına girip bu mücadeleyi veren bir ekip yoktur desek abartmış olmayız. Dünyada kendini bu topraklara adamış olan insanlarımız, polisimiz, jandarmamız, sade vatandaşımız gece vakti de olsa bu mücadeleyi verdiklerini belirtmem de yarar var.

"BU ALANLARIN İSTİSMARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bundan sonra, soğutma çalışmalarımız bittikten sonra önce kendi kendilerine ağaçlanmasına müsaade edilecek, sonra fidan dikme çalışmalarımız da olacak. Geçmişte de aynısını yaptık, şimdi de aynısını yapacağız bu alanların istismarına izin vermeyeceğiz.

Orman dediğimiz şey bizim yeşil vatanımız. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Soylu Bakanıma, gerçekten zorlu günlerin bakanı, bize destek verdi. Katkılarından dolayı Soylu'ya teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza, STK'lara şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bu acıları bir daha yaşatmasın. Yangın kontrol altına alınmıştır. Son olarak da basın mensuplarına en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye afet bölgesidir. Bu afetlerle sürekli karşılaşacağız. 2022 yılını afet tatbikat yılı ilan ettik. Afet dediğimiz mesele sürekli önlem almamız gereken bir meseledir.

Bu yangında şunu da gördünüz; yangın alanına sivil vatandaşı sokmadık. Profesyonel ekip çalıştı. Bundan sonra da sokmayacağız. 15 çalışma grubumuz burada çalıştı.

Bu yangın çok riskli bir yangındı, zamanında müdahale edilmeseydi... Teyakkuz halinde bir teşkilatımız olduğunu söylemek isterim. Devletin tüm kurumları hazır. Allah'a hamdolsun insan canına bir şey olmadı. Ama ciğerlerimiz yandı, hayvanlarımız yandı. Onun için bir üzüntümüz var.

86-87 saattir buradayız. 1 aydır kaldık Bozkurt'ta.

MERAL AKŞENER'E ELEŞTİRİ

Ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Bugün bu görevlerde varız, yarın başka arkadaşlarımız olur. Muhalefet böyle mi yapılır? 3 koyunu gütmekten aciz insanlar siyasi muhalefeti niteliksiz hale getirmişlerdir. 6 ay da olsa İçişleri Bakanlığı da yaptın...

Burada çalışan insanlara bu yangınla mücadele edenlerin hakkını sorgulamazsam adamlığım, insanlığım sorgulanır.

İMAMOĞLU'NU İSİM VERMEDEN TOPA TUTTU

Kar yağar, deprem olur, beyefendiler tatildeler. Yalan ve iftiradan kaynaklanan siyaseti de niteliksiz bir hale getirmek istiyorlar. Biz buna müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Sığ ve niteliksiz muhalefet yangın gibi tehlikelidir. Bizim helikopterlerimizin, devlet hava araçlarımızın yüzde 90'ından çoğu gece görüşlüdür.

Muğla Marmaris'teki orman yangını tahribat bıraktı! Yeşil alanlar küle döndü, doğal yaşam zarar gördü!

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci duyurdu! İşte Marmaris'teki yangın ile ilgili son durum!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın bölgesinde "İdam" açıklaması!