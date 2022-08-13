Bakan Kirişçi müjdeyi verdi: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarımsal destek ödemeleri hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Bakan Kirişçi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," 37 milyon 239 bin 568 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan söz konusu tutar, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 1301 kişinin hesabına yatırılacak.