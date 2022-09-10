Bakan Kirişçi, tarımdaki son durumu anlatıp umut dağıttı: "Ekilmeyen alan kalmayacak"

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Nevşehir’de tarım sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Tarım politikası hakkında bilgi veren Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişci, tarımda dijital dönemin başlayacağını belirtti. Tarım sektörünün ihraç fazlası verdiğini ifade eden Vahit Kirişci, Et ve Süt Kurumunun sözleşmeli besicilik faaliyeti ile üreticilere pazar ve fiyat garantisi sunacağını kaydetti.

Bakan Kirişçi, tarım stratejik olduğunu belirterek, "Tarımda stratejik ürünler vardır. Bulunurluk önemlidir, bu bulunurluluk iki şekilde sağlanır. Ya üreteceksiniz, ya ithal edeceksiniz. Bir diğer bakış açımızda Türkiye aslında toprak varlıkları ve biyolojik zenginlikleri. Bunların hepsini dikkate aldığımızda kendi ihtiyaçlarımızı ancak üretebilecek durumdayız" dedi.

"TÜRKİYE İHRACATÇI KONUMDA"

AK Parti iktidar olduğunda Türkiye'nin nüfusunun 65 milyon olduğu bilgisini veren Kirişci, "Bugün ülkenin nüfusu 85 milyon oldu. Bunu şunun için söylüyorum. Bu ülke şuna muhtaç oldu, buna muhtaç oldu diyebilecek kadar bu ülkenin üreticilerini yok sayar ve bunların emeklerine saygısızlık gösterenleri şu son yirmi yılda artan 20 milyon nüfusu kimin doyurduğunu bir kez daha düşünmelerini isterim. O öve öve bitirilemeyen ülkelerin nüfuslarının bile 1 -1 buçuk katına hatta iki katına varan nüfus eklenmiş durumda. Sadece bu mu, hayır. İhracatımız da artı, 3,7 milyar dolar olan ihracatımız 30 milyar dolara doğru gidiyor. Neden Türkiye ihracatçı konumunda. Ürettiğini kendi insanları için tükettiren, ama aynı zamanda unu ihraç eden, ihraç da yaptığı halde ihraç fazlası veren bir sektör tarım sektörü” ifadelerini kullandı.

"ÜRETİMİMİZİ ARTIRMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDE OLDUK"

"Ekilmeyen alan kalmayacak" diye Bakan Kirişci sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretilmeyen alanlar üretime kazandırılsın diye üreticilerimize pek çok üründe yüzde 75 süspansiyonlu tohum dağıttık. Böylece ekilmeyen alanların azalmasını sağladık. Bunda da ciddi bir ivme yakaladık. Ekilmeyen alanların ekilmesiyle ilgili attığımız bu adımlar ile birlikte de üretimimizi artırmanın gayreti içerisinde olduk.”

"SÖZLEŞMELİ ÜRETİM ÖNEMLİDİR"

Sözleşmeli üretim modelini de son aşamaya getirdiklerini ve meclis açıldığında gündeme geleceğini söyleyen Bakan Kirişci, üretmek isteyen ile üretileni bir araya getireceklerini ifade etti. Arz fazlasına ve arz açılığına tahammüllerinin olmadığını kaydeden Kirişçi, "Biz istiyoruz ki güvenli stok da dikkate alınarak ihtiyacımız olan ürünler üretilmiş olsun. Bu manada sözleşmeli üretim önemlidir. Et ve süt kurumumuz sözleşmeli besicilik faaliyeti ile üreticilerimize pazar ve fiyat garantisi sunacaktır. Oluşturulacak komisyonlar tarafından aylık maliyetler hesaplanacak. Belirlenecek maliyete göre çiftçi refahı gözetilerek alım fiyatları sürekli güncellenmiş olacak” diye konuştu.

"TARIMDA DİJİTALLEŞMEYİ YAKIN ZAMANDA KULLANACAĞIZ"

Tarımda dijital dönemin başladığının altını çizen Bakan Kirişci, desteklemeler de dahil olmak üzere teknolojiyle dijitalin kullanılması gerektiğini belirtti. Bakan Kirişci şu ifadelerle sözlerini sonlandırdı: "Tarım Orman Müdürlüklerimiz, ilçe müdürlüklerimizin yaptıkları sabah saat 8-5 mesaisi içerisinde sürekli çiftçi kayıt sistemi ile bu çiftçilerimize üreticilerimize ödenecek desteklemeler ile meşguller. Bu sadece bitkisel üretim tarafında değil, hayvansal üretim tarafında da bir başka birimimiz bu faaliyetleri yürütüyor. Ama aynı il ve ilçe müdürlüklerimizdeki teknik personellerimizi gerçekten aşırı derecede meşgul ediyor. Bundan dolayı istiyoruz ki dijitalleşmeyi yakın zamanda kullanacağız. Pek çok e-devlet uygulaması gibi üreticilerimiz kendi bulundukları yerlerde doğrudan e-devlet üzerinden bu çiftçi kayıt sistemi de dahil olmak üzere kendi almak istedikleri veya paylaşmak istedikleri bilgiler noktasında e-devlet üzerinden üreticilerimizi sadece elektronik ortamda kurumlarımız ile buluşturmuş ve bu meseleleri de çözmüş olacağız.”