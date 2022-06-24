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Bakan Kirişçi'den çiftçilere sevindiren haber! Tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sosyal medya hesabından çiftçilere müjdeyi verdi. Bakan, tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını söyledi.

Bakan Kirişçi'den çiftçilere sevindiren haber! Tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, resmi Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi, çiftçiye beklenilen güzel haberi duyurdu. Bakan, 24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerinin hesaplarına aktarılacağını söyledi.

Bakan Kirişçi'den çiftçilere sevindiren haber! Tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor!

24 MİLYON 399 BİN 311 LİRA ÖDEME YAPILACAK

Ülkede, çiftçilik yapan vatandaşların beklediği destek ödeme müjdesi geldi. Bakan Vahit Kirişçi'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine, 22 Milyon 843 bin 311 lira ödeme yapılacak. Uzman Eller Projesi Desteğine ise 1 Milyon 496 bin lira ödenecek."

Bakan Kirişçi'den çiftçilere sevindiren haber! Tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor!

Bakan Kirişçi'den çiftçilere sevindiren haber! Tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor!

 

 

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