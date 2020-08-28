Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürleriyle görüştü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 18 ilin sağlık müdürü ile bir toplantı yaptıklarını duyurdu.

Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldiklerini belirten Bakan Koca, "Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldık. Tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık." açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 106 bin 111 test yapıldı, 1491 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 26 hasta vefat etti, 995 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 240 bin 792'ye çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 727 bin 860, vaka sayısı 263 bin 998, vefat sayısı 6 bin 209 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 862, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

BAKAN KOCA, İYİLEŞEN HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKİP UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak. " ifadelerini kullandı.