Bakan Koca: 3 bin 250 çalışma arkadaşına ihtiyacımız var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'daki sağlık tesislerinde çalışmak üzere 3 bin 250 işçiye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanı ihtiyacına ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada İstanbul'daki sağlık tesislerinde çalışmak üzere 3 bin 250 kişiye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
" İstanbul’daki sağlık tesislerimiz için, 3.250 çalışma arkadaşına daha ihtiyacımız var. Duyuruları internet üzerinden takip edebilirsiniz. Şimdiden, görevinizde başarılar diliyorum"
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