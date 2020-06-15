Bakan Koca: 3 bin 250 çalışma arkadaşına ihtiyacımız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanı ihtiyacına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada İstanbul'daki sağlık tesislerinde çalışmak üzere 3 bin 250 kişiye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

" İstanbul’daki sağlık tesislerimiz için, 3.250 çalışma arkadaşına daha ihtiyacımız var. Duyuruları internet üzerinden takip edebilirsiniz. Şimdiden, görevinizde başarılar diliyorum"