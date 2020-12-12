Bakan Koca 4 ilde vaka sayısının düştüğünü söyledi, yoğun bakım doluluk oranını açıkladı

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayıları 30 bin bandında seyrederken bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durum hakkında bilgi sahibi olmak için il sağlık müdürleri vali ve halk sağlığı başkanları ile görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Koca son olarak bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'deki son durumu öğrenmek için online görüşme gerçekleştirdi. Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca," İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli valilerimiz, İl sağlık müdürlerimiz ve halk sağlığı başkanlarımızla online görüşerek son durumu değerlendirdik." dedi.

İLLERDEKİ VAKA DÜŞÜŞ VE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI

Bakan Koca, bu illerdeki yoğun bakım doluluk oranı ve vaka düşüş oranına ilişkin şu bilgileri verdi:

"İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İSTANBUL’DA %67, İZMİR’DE %78, KOCAELİ ve ANKARA’DA %72."

İSTANBUL, İZMİR ve KOCAELİ’DE %30, ANKARA’DA ise %40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İSTANBUL’DA %67, İZMİR’DE %78, KOCAELİ ve ANKARA’DA %72. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 11, 2020

KOCA: BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

Bakan Koca," Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte hasta sayısı 5 bin 607 oldu, 226 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109'a çıktı.

Toplam test sayısı 20 milyon 709 bin 452'ye ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 780 bin 673, vefat sayısı 15 bin 977, ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

Korona aşısı için her şey tamam! Aşı listeleri hazırlanıyor! İşte aşının antikor oranı ve koruma süresi...