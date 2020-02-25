Bakan Koca AA Editör Masası'na konuk olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, yeni tip koronavirüs salgını ve alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak
ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Koca, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda Çin'in ardından çeşitli ülkelerde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve alınan önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, soruları yanıtlayacak.
Bakan Koca'nın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
Kaynak: AA
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