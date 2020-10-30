Bakan Koca acı haberi duyurdu! 4 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun."