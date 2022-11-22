Bakan Koca acı haberi duyurdu! Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük'ten acı haber

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük'ün hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğünü anımsattı.

Bakan Fahrettin Koca sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hastalığı sebebiyle uzun süredir tedavi gören, hayatını eser vermeye ve öğrenci yetiştirmeye adamış olan din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, tüm öğrencilerine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

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"İlmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim.

Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum."

