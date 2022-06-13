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  3. Bakan Koca acı haberi duyurdu! Karaman'da sel felaketi can aldı: Şehribani Canıver hayatını kaybetti

Bakan Koca acı haberi duyurdu! Karaman'da sel felaketi can aldı: Şehribani Canıver hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaman'da etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel felaketinde kaybolan Şehribani Canıver'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca acı haberi duyurdu! Karaman'da sel felaketi can aldı: Şehribani Canıver hayatını kaybetti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı sonrası Karaman'da etkili olan yağış, Erenkavak köyü mevkiinde sele dönüştü. Aile hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen 35 yaşındaki Şehrivani Canıvar, dere kenarındayken sele kapılarak gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine  AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri gönderildi.

Bakan Koca acı haberi duyurdu! Karaman'da sel felaketi can aldı: Şehribani Canıver hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipleri yaptıkları 1.5 saatlik çalışma sonrası Canıvar'ın cansız bedeni olay yerine 700 metre uzaklıkta bulundu.

Bakan Koca acı haberi duyurdu! Karaman'da sel felaketi can aldı: Şehribani Canıver hayatını kaybetti

VALİ AKKOYUN SON DURUMU AÇIKLADI

Olayın yaşandığı yere gelen  Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da olay yerine giderek arama-kurtarma çalışmalarını takip etti. Son durum hakkında açıklama yapan Vali Tuncay Akkoyun,  “Bir vatandaşımız dere kenarındayken şiddetli yağışın ardından oluşan sele kapıldı. Olayın ardından kurtarma ekiplerimiz hızla bölgeye gelerek arama-kurtarma çalışması başlattı. Ancak maalesef vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı” diye konuştu.

Bakan Koca acı haberi duyurdu! Karaman'da sel felaketi can aldı: Şehribani Canıver hayatını kaybetti

BAKAN KOCA: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Karaman Erenkavak köyü mevkiinde yoğun yağış sonrası, saat 19.33’te yaşanan sel afeti sırasında kayıp olan vatandaşımız Şehribani Canıver, maalesef olayda vefat etti. Cansız bedenine ulaşılan vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

 

Bakan Koca acı haberi duyurdu! Karaman'da sel felaketi can aldı: Şehribani Canıver hayatını kaybetti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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