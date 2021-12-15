Bakan Koca acı haberi duyurdu: Prof. Dr. Yücel Sayman hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski İstanbul Barosu Başkanı ve avukat Prof. Dr. Yücel Sayman'ın hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumumuza etkisiyle yaşayacağına inandığım aydınımız, hukuk insanı PROF. DR. YÜCEL SAYMAN aramızdan ayrıldı. Şahsiyetinde tecessüm eden değerler bakımından onu tanımış olmayı hep bir şans kabul ettim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum."

YÜCEL SAYMAN KİMDİR?

Yücel Sayman 1939 yılında Konya'da dünyaya geldi.

1957 yılında Saint Joseph Fransız Lisesi'ni, 1962'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1969 yılında Strasbourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorasını verdi.

1978 yılında doçent oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yaptı. İstanbul Barosu başkanlığı da yapan Yücel Sayman şu an İstanbul Medipol Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevini de yapmaktaydı.