Bakan Koca açıkladı: Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda aşı programında bir grubun daha aşılanmaya başlayacağını ifade etti.

Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin yarından itibaren aşı olabileceklerini belirten Bakan Koca, programa her geçen gün yeni meslek ve yaş gruplarını ekleyerek Türkiye'yi salgın gündeminden en kısa sürede çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin."