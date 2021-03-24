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  3. Bakan Koca açıkladı! Biontech aşısı vatandaşlara ne zaman uygulanacak?

Bakan Koca açıkladı! Biontech aşısı vatandaşlara ne zaman uygulanacak?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Biontech aşısı ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Bakan Koca açıkladı! Biontech aşısı vatandaşlara ne zaman uygulanacak?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Biontech aşısı ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak.

Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak."

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Biontech aşısı ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Biontech aşısı ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Biontech aşısı ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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