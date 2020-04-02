Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım! DSÖ, Türkiye’nin uygulamasını emsalsiz buluyor

Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici olarak kapatılacak

İletişim Başkanlığı açıkladı! Milli Dayanışma Kampanyası'nda ne kadar bağış toplandı?

'Çapa'da 3 profesör koronavirüs nedeniyle vefat etti' iddiası ile ilgili açıklama