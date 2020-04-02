Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım! DSÖ, Türkiye’nin uygulamasını emsalsiz buluyor
Bakan Koca, açıklamasında "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Sn. Hans Kluge ile telekonferans görüşmesi yaptık. Avrupa’da pandemi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirttik. Sn. Kluge, veri paylaşımına değindi, DSÖ’nün Türkiye’nin uygulamasını emsalsiz bulduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Bakan Koca, paylaşımında "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Sn. Hans Kluge ile telekonferans görüşmesi yaptık. Avrupa’da pandemi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirttik. Sn. Kluge, veri paylaşımına değindi, DSÖ’nün Türkiye’nin uygulamasını emsalsiz bulduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın paylaşımı:
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ Avrupa Bölge Direktörü Sn. Hans Kluge ile telekonferans görüşmesi yaptık. Avrupa’da pandemi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirttik. Sn. Kluge, veri paylaşımına değindi, DSÖ’nün Türkiye’nin uygulamasını emsalsiz bulduğunu söyledi. pic.twitter.com/ZIcljLGIyV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 2, 2020
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