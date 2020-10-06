Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18. Dönem Malatya Milletvekili Mehmet Bülent Çaparoğlu hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletin iradesi yönünde örnek çaba göstermiş, Türkiye’nin yönetim ihtiyaçları konusunda da vizyon sahibi bir siyasetçiydi. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı. Bu kapsamda Mehmet Bülent Çaparoğlu kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU KİMDİR?

1953 yılında Süleyman Sırrı - Şaziye çiftinin çocuğu olarak Malatya'nın Darende ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunudur. Özel Şirtet İdare Meclisi Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.18. dönemde ANAP'tan Malatya Milletvekili oldu. Başörtüsü mücadelesiyle tanınmıştı.

KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

Evli ve 3 çocuk babası olan Çaparoğlu, 67 yaşında hayatını kaybetti. Çaparoğlu'nun ölüm nedeni bilinmiyor.