Bakan Koca açıkladı! İstanbul'da salgının seyri değişti

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda vaka sayıları ile poliklinik başvuruların yüzde 65 azaldığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneye yatışlarda yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda ise üçte bir oranında düşüş olduğunu ifade etti.

Bakan Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde."