Bakan Koca açıkladı: Koronavirüs test ücretleri iade edilecek!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs kapsamında pozitif vaka sayıları hızla artarken kış mevsiminin yaklaşılmasıyla birlikte mevsimsel gribe yakalanan vatandaşlar, soluğu hastanelerde aldı. Devlet hastanesinde saatlerce sıra beklemek istemeyen hastalar, fahiş test ücretlerinden yakındı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın koronavirüs testi için ‘500 lira ödedim' iddiası gündem yaratırken, tartışmalara İsmail Saymaz da katıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Taksim'deki bir hastanede koronavirüs testi yaptırdığını ve 550 TL ödediğini öne sürdü.

BAKAN KOCA'DAN TELEFON: GENELGE YAYIMLADIM

İsmail Saymaz'ı arayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı özel hastanelerde, belirlenen test fiyatı olan 250 liranın üzerinde ücret alındığının tespit edildiğini belirterek "Genelge yayınladım. Bundan sonra bu uygulamaları yapanlara ceza verilecek. Fazla ücret ise iade edilecek. İkinci kez tespit edilirse laboratuvar kapatılacak. Net şekilde ifade ediyorum ki sert önlemler alacağız. Devam edenlere izin vermeyeceğiz. Ben buna seyirci kalmam.” şeklinde konuştu.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada da, Kovid-19 RT- PCR test ücretlerine ilişkin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı gönderildiğini, test yapmaya yetkisi olan sağlık kuruluşları için Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde Kovid-19 RT- PCR testleri 250 Türk Lirası olarak belirlendiğini ifade etti.

Ayrıca konuyla ilgili denetimlerin sıkılaştırılacağını da vurguladı.