Bakan Koca açıkladı! Mersin'deki orman yangınından etkilenenlerin sayısı belli oldu!

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını sürüyor. Yangın nedeniyle Silifke ve Gülnar ilçesinde tedbir amaçlı bazı evler boşaltılırken son durum belli oldu.

BAKAN KOCA SON DURUMU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yangından 25 kişinin etkilediğini belirterek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Mersin Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyidir. Yaralılara ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor."

Mersin Gülnar'da orman yangını! 24 saat geride kaldı, çalışmalar sürüyor! İşte son durum...