Bakan Koca açıkladı! O illerimizde yüzde 100 vaka artışı var

Koronavirüs salgını ülkemizde tırmanışını sürdürürken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüşerek son durum hakkında bilgi aldı.

Bakan Koca yaptığı görüşmelere ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Izmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu Gaziantep ve Konya İl Sağlık Müdürlerimizle online görüşmemizi tekrarladık. Bu illerimizde salgının seyrini yakından takip ediyoruz." dedi.

VAKALARIN ARTTIĞI İLLERİ AÇIKLADI

Vaka artışına dikkat çeken Bakan Koca," Son iki haftada İzmir ve Konya’da yüzde 50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu’da yüzde 100 vaka artışı var. Başta İzmir Adana ve Samsun olmak üzere bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

SALGINDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 183 bin 624 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 690 oldu. Son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 821 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 414 bin 141'e çıktı. Toplam test sayısı 18 milyon 956 bin 228'e ulaştı. Hasta sayısı 513 bin 656, vefat sayısı 14 bin 129, ağır hasta sayısı 5 bin 502, aktif hasta sayısı 85 bin 386 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

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