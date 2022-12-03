Bakan Koca açıkladı! Şehir hastanelerinin sayısı artacak!

Türkiye'nin birçok şehrinde bulunan şehir hastaneleri, koronavirüs pandemisindeki ihtiyaca cevap vermesiyle önemli yatırımlar olduğunu kanıtlamıştı. Sayıları artan şehir hastaneleri hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1999 Büyük Marmara Depremi 7,4 büyüklüğündeydi. Ondan daha şiddetli depremlerde bile hasta tedavi etmeye, ameliyatlar yapmaya elverişli şekilde inşa edilmiş 20 Şehir Hastanemiz var. Sayıları 36’ya çıkacak."

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