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Bakan koca açıkladı! Türkiye'ye 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Sağlık Bakanı Koca koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının artması dolayısıyl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını belirtti.

Bakan koca açıkladı! Türkiye'ye 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüsün mutasyonu sebebiyle İngiltere'de bulaş hızının artması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı: 

"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır." 

Berkem Temizel
Gece Editörü


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