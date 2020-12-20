Bakan koca açıkladı! Türkiye'ye 4 ülkeden uçuşlar durduruldu
Sağlık Bakanı Koca koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının artması dolayısıyl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüsün mutasyonu sebebiyle İngiltere'de bulaş hızının artması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."