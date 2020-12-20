Bakan koca açıkladı! Türkiye'ye 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüsün mutasyonu sebebiyle İngiltere'de bulaş hızının artması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."