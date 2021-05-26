Bakan Koca: Aşı ile salgını durduracağız, bu güce güvenin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda aşı programında sırası gelen çiftçileri bulundukları yerde aşılarını yapmak için ziyaret ettiklerini belirtti.

Aşı ile salgının önüne geçileceğini bir kez daha vurgulayan Bakan Koca paylaşımında bir videoya da yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aşı programında sırası gelen çiftçilerimizi bulundukları yerde aşılarını yapmak üzere ziyaret ettik. Aşı ile salgını durduracağız. Bu güce güvenin."



