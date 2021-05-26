Bakan Koca: Aşı ile salgını durduracağız, bu güce güveninSurvivor market oyununu hangi takım kazandı? 26 Mayıs 2021 Çarşambaİstanbul'da 66 bin servis pandemi koşulları sebebiyle toplu ulaşıma destek verecekBu kez tarih verdi! Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevi bırakıyorSon dakika | ABD'nin California eyaletinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar varÖzgür Ekmekçioğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?UEFA Avrupa Ligi finali: Manchester United- Villareal maçı canlı izle | Bein Sport Haber canlı yayın linkiAltınordu 0 - 1 Altay | MAÇ SONUCUManchester United - Villareal UEFA Avrupa Ligi final maçı canlı izle | BeiN Sports Haber canlı yayın izleFenerbahçe Beko finalde! Pınar Karşıyaka 76-78 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Bakan Koca: Aşı ile salgını durduracağız, bu güce güvenin

Bakan Koca: Aşı ile salgını durduracağız, bu güce güvenin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda aşı programında sırası gelen çiftçileri bulundukları yerde aşılarını yapmak için ziyaret ettiklerini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda aşı programında sırası gelen çiftçileri bulundukları yerde aşılarını yapmak için ziyaret ettiklerini belirtti.

Aşı ile salgının önüne geçileceğini bir kez daha vurgulayan Bakan Koca paylaşımında bir videoya da yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aşı programında sırası gelen çiftçilerimizi bulundukları yerde aşılarını yapmak üzere ziyaret ettik. Aşı ile salgını durduracağız. Bu güce güvenin."

ko.jpg


Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT