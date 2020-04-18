Bakan Koca, Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşaat çalışması devam eden bin yataklı pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşaat çalışması devam eden bin yataklı pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren bin yataklı hastanenin inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Koca, görevlilerden inşaat hakkında bilgi aldı. İnşaatta çalışan işçileri selamlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ardından alandan ayrıldı.
Kaynak: İHA
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