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Bakan Koca: Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var" dedi.

Bakan Koca: Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" dedi.

Kaynak: DHA




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