Bakan Koca: "Avrupa’dan 7, Amerika’dan gelmiş 3 vakamız var”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var. Durum üzücü ama tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" dedi.

Kaynak: İHA