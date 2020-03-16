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  3. Bakan Koca: "Avrupa’dan 7, Amerika’dan gelmiş 3 vakamız var”

Bakan Koca: "Avrupa’dan 7, Amerika’dan gelmiş 3 vakamız var”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var" dedi.

Bakan Koca: "Avrupa’dan 7, Amerika’dan gelmiş 3 vakamız var”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var. Durum üzücü ama tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" dedi.

Kaynak: İHA




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