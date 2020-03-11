Bakan Koca: Bir veya birkaç vaka salgın değildir

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı yeni bir düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirlerse basittir" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla bakanlık binasında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun da katıldığı toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantının ardından Bakanlar Koca, Pekcan ve Ersoy, ortak açıklama yaptı.

'SORUN KÜRESEL, MÜCADELEMİZ ULUSAL'

Bakan Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından devlet yönetiminin bilgiyi kamuoyuna vermekte tereddüt etmediğini belirtti. Koca, yeni koronavirüs ve diğer virüslere karşı antibiyotiklerin etkili olmadığını ifade ederek, halkı doğru bilgilendirme konusunda medyaya büyük sorumluluklar düştüğünü kaydetti. Koca, "Bizim doğru bilgiyi verme sorumluluğumuz gibi sizin de doğru bilgiye yaygınlık kazandırma sorumluluğunuz olduğuna inanıyorum. Yanlış maksatlı enformasyon bu tip salgınlarda en aktif bulaşıcı unsurlardır. Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Bu ulusal mücadelenin güçlü bir aktörü medya. Biz sorunu siyasal bir içerikle ele almadık, bilimsel bir yöntemle ilerledik. Bilimsel veriler doğrultusunda karar verdik. Etik olarak tek kriterimiz insan sağlığı oldu. Ülkemizde pozitif vaka çıkmasından sonra bu tutum daha üst düzeye çıkacaktır" dedi.

'İLİŞKİLERİ TÜMDEN KESMEK İMKAN DAHİLİNDE DEĞİL'

Avrupa ile ilgili kaygılarının doğrulandığını belirten Bakan Koca, "Tanı ve izolasyon sürecini zaman kaybetmeden yaptık. Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tablo ile karşı karşıya bırakmakla yetinmeyecektir, risk ciddidir. Bugünkü toplantımızın iki ana gündeminden biri bu oldu. Ne dünya, ne Avrupa'nın geri kalanıyla ilişkileri tümden kesmek imkan dahilinde değil. İlişkilerin en bariz olduğu konular ise bellidir. Biri turizm, diğeri ticarettir" diye konuştu.

'BİR VEYA BİR KAÇ VAKA SALGIN DEĞİLDİR'

Bakan Koca, Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının alacağı önlemleri de konuştuklarını bildirerek, "Dün bir pozitif vakayla karşılaştık. Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı yeni bir düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirlerse basittir. Koronavirüs, tedbirlerimizden daha güçlü değildir" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, virüse karşı 60 derecenin üzerinde olmak kaydıyla Bilim Kurulunun da kolonyayı tavsiye ettiğini söyledi.

'AİLE VE TEMASLI GRUP DAHİL GEREKEN TEDBİRLER ALINDI'

Bakan Koca, test sonucu pozitif çıkan hastanın hangi şehirde olduğu, şu anda nerede tedavi gördüğüne ilişkin sorulara "Biz şu dönemde vatandaşımıza en doğru bilgiyi vermekle sorumluyuz. Ancak kişisel bu anlamdaki mahremiyete de önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şunu sadece vatandaşımız bilsin; Gereken tüm hassasiyet gösteriliyor. Aile ve temaslı grup dahil olmak üzere alınması gereken tedbirlerin alındığına emin olalım. Bu kişi yurt dışı temaslı, genel durumu iyi. Temaslı kişilerle durumunun tespiti dahil olmak üzere alınması gereken neyse bu tedbirler alınıyor. Daha öte bilginin de doğru olmadığı kanaatindeyim" diye cevap verdi.

OKULLARIN TATİL EDİLMESİ

Bakan Koca, okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin soru üzerine "Okulların tatil edilmesi konusu bugün gündemimizde olmadı. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Şu an bir şey söylemem doğru olmaz. Bunu salgının seyri de belirler" dedi.

'SEZON BAŞININ NİSAN SONU OLMASI GEREKİYOR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Nisan'ın turizm açısından hassas bir tarih olduğunu vurgulayarak, "Mümkünse turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi daha mantıklı geliyor. Geçen seneye kıyaslandığında, daha az turistin gelmesini sağlamanın çok daha sağlıklı bir çözüm olacağına karar verdik. Dün sektör temsilcileriyle, Maliye ve Hazine Bakanımızla da bir toplantı yaptım. Bir hafta içinde sektörel desteklerle ilgili açıklama yapacağız. Kültürel etkinlikler ve organizasyonlarla ilgili, bakanlığımıza bağlı organizasyonları Nisan sonuna ertelemeyi yarın netleştireceğiz. Açılmamış otellerin sezon başının Nisan sonu olması gerektiğini söyledik. Önemli olan Mart, Nisan'da sayı yakalamak değil. Virüs riskinin azalmasından sonra rakamlar çok önemli. Özellikle zincir oteller, bir tanesini iki tanesini açacak. Biz aslında Nisan sonuna ertelemiş olacağız" diye konuştu.

'YOLCU PROFİLİ BİZİ İLGİLENDİRİYOR'

Bakan Ersoy, cruise gemilerinin Türkiye'deki limanlara yaklaştırılması yönünde bir karar olup olmadığına ilişkin "Ağır vakaların yaşandığı cruise gemileri ilk hazırlıksız yakalananlardı. Şimdi sağlık protokolünü uygulamaya başladılar. Ama bizim için öncelikli olan geminin protokolü ve kendisi değil, yolcu profili bizi ilgilendiriyor" dedi.

'ÖNCELİĞİMİZ HALKIN MASKEYE PİYASA FİYATINDAN ULAŞMASI'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise önceliğin halk sağlığı olduğunu söyleyerek ticaretin aksamaması ve akışının sağlanması yönünde tedbirleri aldıklarını kaydetti. Bakan Pekcan son dönemde maske ve eldiven, tulum gibi sıhhi malzemelerde piyasalarda aşırı fiyat artışları, ihracatında da gözle görülür artış olduğunu belirtti. Pekcan, "Bizim amacımız ihracatı engellemek değil. Maskede geçen sene 10 Mart'a kadar 4 milyon dolar ihracat, bu sene 40 milyon dolar olmuş. Piyasada maske bulunmadığı için önceliğimiz halkın sağlığı. Halkın ulaşılabilir ve makul ve mantıklı fiyat seviyesinden alışverişlerini yapabilmesi. Dolayısıyla ihracat ön izinlerini Sağlık Bakanlığı öz iznine verdik. Önceliğimiz halkın bunlara istediği fiyattan normal piyasa fiyatlarına ulaşabilir olması. Sağlık Bakanlığı ile de ortak görüşümüz önce piyasanın doyuma ulaşması. Firmalarımıza da tavsiyemiz bir an önce piyasanın talebini yerine getirmesi" dedi.

Bakanlık olarak 2 bin 193 firmayı denetime aldıklarını ifade eden Bakan Pekcan, "2 bin 641 ürünü denetledik. Bunlardan 2 bin 183'ünü de soruşturma kapsamına aldık. Geçen hafta 13 tane maske ticareti yapan firma hakkında soruşturma başlatıldı, 9'una ceza uygulandı. Bunu tekrarladıkları anda bizim 104 bin lira olan cezamız 10 katına kadar çıkabiliyor. Bu 2 bin 183 firma ile ilgili gerekli soruşturmaları dezenfektanı da içine alarak başlattık" diye konuştu.

'FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

Bakan Pekcan, bugün itibarıyla gıda ürünlerinde de artış olduğunu bunun da gereğini yapacaklarını vurgulayarak şöyle dedi:

"Hiçbir gereksinim olmamasına rağmen gıda ürünlerinde de fahiş fiyatların başladığını görüyoruz. Onlarla ilgili de gereğini yapacağız. Vatandaşlarımızı sakin olmaya dedikodulara kulakları kapamaya ve resmi duyurulara kulak vermeye davet ediyoruz. Gerçekten panik yapacak bir durum yok. Gıda Perakendecileri Derneği de bu sabah bir toplantı yaptılar. Kendileri "Bizim yeterli ürün stokumuz var. Personelimiz var. Hiçbir paniğe gerek yok" diye duyuru yaptı. Fırsatçılara bakanlık olarak göz açtırmayacağız. Fuarlar önemli ihracat desteklerimizden bir tanesi. Ama 16 Mart'tan itibaren Nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık."

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Kaynak: DHA