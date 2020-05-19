Bakan Koca bu akşam için tüm vatandaşlara çağrıda bulundu

Türkiye genelinde bu akşam saatler 19:19'u gösterdiğinde vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşını okuyacak.

Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu evlerinde yaşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da bu vesileyle vatandaşlara bu akşam için çağrıda bulundu. 81 il genelinde saat 19:19'da tek yürek İstiklal Marşı okunacak.

''YAŞAM ENERJİSİYLE DOLU 83 MİLYON''

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "19.19'da, 1919 ruhuyla tüm sesler birleşiyoruz. Tek yürek, İstiklal Marşımızı okuyoruz. Yaşama enerjisiyle dolu 83 milyon, Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919'un yeniden diriliş ruhunu günümüze taşıyoruz. Bu ruh, salgına karşı mücadele ve yeni hayat için de bize güç versin" ifadelerini kullandı.