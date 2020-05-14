Bakan Koca: "Bir salgında istediğimiz gibi hareket edemeyiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüse ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu salgında tek tek sizlerin sağlığından sorumluyum. İşin ciddiyetini söylemekle de yükümlüyüm. Koronavirüs küresel dünyanın küresel salgınıdır. Salgın bizi, hareketi sınırlamaya, biraz izole olmaya, aramıza fiziki mesafe koymaya zorluyor. Salgın bizi kontrollü yaşamaya zorluyor."

SALGIN, YENİ BİR HAYAT GETİRDİ

Bu paylaşımının ardından başka bir paylaşımda daha bulunan Bakan Koca, paylaşımında "Koronavirüsle mücadelemizin ikinci dönemindeyiz. Sanayi bölgelerinde bulaşmayı önlemek için test laboratuvarları açıyoruz. İş yerlerine, pandemi risk yönetimi için tedbirler geliştiriyoruz. Ama biliyoruz ki, eski günler tam olarak geri dönmüyor. Salgın, yeni bir hayat getirdi." ifadelerini kullandı.

"KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT HEPİMİZİN ÇABASIYLA YERLEŞECEK"

Bakan Koca, bir sonraki paylaşımında "Tedbir kabiliyeti yüksek bir toplum olarak, yeni hayatımızı hızla kurmalıyız. Yeni hayatımızda kalabalıklar, kuyruklar olmamalıdır. Tedbire dayalı yeni hayat tarzı Kontrollü Sosyal Hayattır. Bu, salgını yenecek stratejidir. Kontrollü sosyal hayat hepimizin çabasıyla yerleşecek." ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA'DAN MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI

Mesafe kuralının hiçe sayıldığını zaman zaman da maske kullanılmadığının gözlemlendiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında "Mesafe kuralının devre dışı kaldığını, yer yer maske takılmadığını görüyoruz. Bunların hiç olmaması gerekiyor. 83 milyonun sağlığı söz konusu. Birbirimizi uyarabiliriz. Bir salgında istediğimiz gibi hareket edemeyiz. Maske takmalıyız, asgari bir buçuk metre mesafeli durmalıyız" ifadelerine yer verdi.

"FİNALLER ONLINE OLARAK YAPILACAK"

Üniversite öğrencilerini bekleyen finallere ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Koca, son paylaşımında "Finallerin nasıl yapılacağı üniversitelere bırakılmıştı. Hazirandaki LGS ve YKS hareketliliğe sebep olacağı için, bizde, finallerin yüz yüze yapılması hareketliliği artırır kaygısı oluştu. Bilim Kurulumuzda bunu değerlendirdik. YÖK kararı aldı. Finaller online olarak yapılacak" ifadelerini kullandı.