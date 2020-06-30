Bakan Koca bunu yapanları uyardı!
Son zamanlarda artan ve tedbirlere uymayan asker uğurlamalarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı geldi.Koca sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" ifadelerine yer verdi.
Türkiye'de koronavirüsle mücadele devam ediyor.Alınan tedbirlere uymayanları sık sık uyaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,bugün de asker uğurlamalarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Sosyal mesafe ve diğer önlemlerin hiçe sayıldığı asker uğurlamalarına ilişkin açıklama bulunan Koca,twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan ASKER UĞURLAMALARI haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?"
COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan ASKER UĞURLAMALARI haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 30, 2020
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