Bakan Koca, DSÖ Direktörü Klue ile ortak basın açıklaması yapıyor (CANLI)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Klue ile ortak basın açıklaması yapıyor.

Fahrettin Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle:

İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz.

DSÖ açısından özel bir konuma sahip ofis, çalışmalarıyla Kovid-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Kovid-19'a karşı sergiledikleri dayanışma için Türk halkı ve makamlarına içten takdir ve saygılarımı sunuyorum.

Türkiye, Kovid-19 mücadelesinde çok önemli bir virajı almaktadır. Vaka yükü ve ölüm rakamları yüzde 75 azalmıştır.

DSÖ ekibimiz ve Türkiye Sağlık Bakanlığı ile yakinen çalışmaları yürütmekteyiz.

Pandemi henüz sona ermemiştir. Pandemi ile ilgili çalışmalarda bizler hazırlıklı olmak zorundayız. Çalışmalarımızı bu yönde, en üst seviyede ilerletmek zorundayız.

ayrıntılar gelecek...