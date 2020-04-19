Bakan Koca: Daha büyük bir baharı bekliyoruz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Evde kalalım" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, nisan ayında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım."

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Kaynak: DHA