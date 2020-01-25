Bakan Koca, depremden etkilenen yakınlarına ulaşma isteyenlere SABİM’i duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattını arayarak bilgi alabileceklerini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 SABİM hattımızı arayarak gerekli bilgiyi alabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA