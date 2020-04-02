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Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile telekonferans görüşmesi yaptık. Avrupa'da pandemi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirttik. Sayın Kluge, veri paylaşımına değindi, DSÖ'nün Türkiye'nin uygulamasını emsalsiz bulduğunu söyledi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA




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