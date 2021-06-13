Bakan Koca duyurdu: 12 Haziran Cumartesi 449 bin 684 doz aşı yapıldı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabı üzerinden yağtığı paylaşımda, 12 Haziran Cumartesi günü yapılan aşı sayısını belirtti. Son 24 saat içindeki aşı sayısının 449 bin 684 doz olduğunu söyleyen Bakan Koca, paylaşımında, "12 Haziran Cumartesi toplam 449 bin 684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların yüzde 99,485'i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun." ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA NE DURUMDAYIZ?

Türkiye’de ilk aşıyı 13 Ocak’ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Kameralar karşısında geçen Bakan Koca, Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısını Ankara Şehir Hastanesinde Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte yaptırdı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Tarihler 14 Ocak'ı gösterdiğinde ise artık Türkiye'de aşılama programı resmen başladı.

İlk olarak koronavirüse karşı en ön safta mücadele veren sağlık çalışanlarının aşılanmasına geçildi. Yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli virüse karşı mücadelede aşılandı. İlk etapta Çin'den Sinovac aşısı 28 gün arayla sağlık ordusuna yapıldı.

Koronavirüs geçirenlere ise antikor seviyelerine bağlı olarak 6 ay sonra aşılama yapılıyor.

Sağlık Bakanlığının aşı programında sağlık kurumunda çalışanlar, tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil olmak üzere eczane çalışanları da bulunuyor.

65 YAŞ ÜSTÜ

Sağlık çalışanlarının aşı programı devam ederken 65 yaş üstü kişilerin aşı çalışması 12 Şubat'ta başladı. Kademeli olarak 70 yaş üzeri kişilerin aşı uygulaması hızla devam etti.

65 yaş üzerindeki kişilerde aşılamanın etkisi görüldü. 1 Ocak'ta yüzde 17,7 olan pozitiflik oranı 18 Mayıs tarihinde yüzde 8,2'ye kadar düştü.

Sağlık ordusu bu süreçte kar-kış demeden 65 yaş üstü ve evlerinden çıkamayan kişilere aşı yapmaya gitti.

Bu grupta 65 yaş üzerindeki vatandaşlara ek olarak engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar da eklendi.

90 yaş üstü kişiler başta olmak üzere sırayla 85-89 yaş arası bireyler aşılarını oldu. Sıralama 65 yaşa kadar kademeli olarak devam etti.

Aşı takvimi planladığı gibi uygulandı, ilk gruptaki kişilerin aşılaması tamamlandı. Sıradaki grup hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerdi.

Bu grupta Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevdeki kişiler, zabıta ve özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü, taşımacılık sektöründe çalışanlar ve 50 yaşa kadar olan bireyler yer alıyor.

SEKTÖREL AŞILAMALAR

1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanması başladı. Haziran ayında yeni gelecek aşılarla birlikte 20'li yaşlara kadar inilmesi planlanıyor. Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Birlikte mücadele ederek başardık, birlikte mücadele ederek salgını sona erdireceğiz" dedi.

MÜZİSYENLER VE ÖĞRETİM ÜTELERİ

Fahrettin Koca 8 Haziran itibarıyla aşı programına yeni grupların da dahil edildiğini duyurdu.

Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri ile üniversitede görevli öğretim üyeleri ve personel bugünden itibaren aşılanmaya başlayacak.

Bakan Koca, "Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin" mesajını verdi.

Eylülde yüz yüze eğitimin başlanması amacıyla da üniversitelerde aşı takviminin hızlı bir şekilde yürütüleceğini belirten Koca, "Üniversitelerimizin eylülde yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz" paylaşımını yaptı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından üniversite öğrencileri için de aşı programının hızla devam edeceğini söyledi. Koca, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak" diyerek üniversite öğrencilerine seslendi.

HASTALIĞI OLANLAR

Aşıda öncelikli gruplar arasına şeker, tansiyon, böbrek ve kalp hastaları da eklendi. Bu risk grubunda olanlar da randevularını alarak aşılarını yaptırabilecek.

3 ve 4'üncü aşamaya yakında geçilecek

Sağlık Bakanlığının aşı takviminde 3'ncü ve 4'ncü kısımdaki kişilerin de aşılanması yaz aylarında devam edecek.

3'üncü grupta 49 yaşından başlayarak 18 yaşa kadar olan kişiler yer alıyor. Öncelikli olarak bu grupta kronik rahatsızlığı olan kişilerin aşılaması yapılacak. Daha sonra diğer bireylerin aşılamasına devam edilecek.

4'üncü grupta ise aşılanması sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayan kişiler var. Bu kişiler de sıraları yeniden geldiğinde randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.

AŞILAMADA SON DURUM

Ülkemizde, aşılamanın başından bu yana toplamda 33 milyon 326 bin 198 doz aşı uygulandı. İki dozu da olan vatandaşlarımızın sayısı 13 milyon 649 bin 907 iken ikinci dozu olmayıp sadece ilk doz aşıyı yaptıran kişi sayısı ise 13 milyon 649 bin 907 olarak ifade edildi.

Dünya genelinde ise, aşılama başladığı günden bu yana 2,26 milyar doz aşı uygulandı. İki doz aşı yapılan kişi sayısı ise 480 milyona ulaştı.