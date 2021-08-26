Bakan Koca duyurdu: Aşı yaptırmayan iki doktor hayatını kaybetti!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir süredir koronavirüs tedavisi altında olan Operatör Dr. İlhami Atılgan ve Patolog Dr. Murat Tad, dün gece hayatını kaybetti. İki doktorun da koronavirüs aşılarını olmadıkları tespit edildi.

FAHRETTİN KOCA'NIN MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı yazıda iki doktorunda aşısız olduğunu belirterek, "İki arkadaşımız Kovid-19'a yenildi. Operatör Dr. İlhami Atılgan 55, Patolog Dr. Murat Tad 49 yaşındaydı. Kayıtlarımızdan maalesef, iki değerli hekimin aşı olmadığını öğrendik. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Benzer acılar artık yaşanmasın" ifadelerini kullandı.