Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ayrılık hasretine dayanamadı! Eski aşkı Bige Önal'a geri döndü!Mehmet Cengiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Sedat Peker ve Mehmet Cengiz akraba mı?Sahte iş yerlerinin tespiti için SGK devrede!Sakatlıklarla boğuşan ünlü futbolcu Jack Wilshere isyan etti: "Kimse beni almak istemiyor"Dr. Murat Tad kimdir, nereli? Evli mi? Kaç çocuğu var? Kaç yaşında ve neden öldü?Yürekleri dağlayan feryat "borcum vardı"Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 26 Ağustos 2021 Perşembe | Koç burcu, güvendiğiniz insanlardan yara alabilirsinizBayern Münih rakibine acımadı! Tam bir düzine gol attılar! (Maç Özeti)Gururun resmi: Türk öğrencinin makalesi NASA'da yayınlandı! Anne Koçyiğit, 15 yıl hapis cezasından nasıl kurtuldu? 
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Bakan Koca duyurdu: Aşı yaptırmayan iki doktor hayatını kaybetti!

Bakan Koca duyurdu: Aşı yaptırmayan iki doktor hayatını kaybetti!

Koronavirüs tedavisi gören Operatör Dr. İlhami Atılgan (55) ve Patolog Dr. Murat Tad (49), tedavi gördükleri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İki doktorun da koronavirüs aşılarını olmadıkları anlaşıldı.

Bakan Koca duyurdu: Aşı yaptırmayan iki doktor hayatını kaybetti!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir süredir koronavirüs tedavisi altında olan Operatör Dr. İlhami Atılgan ve Patolog Dr. Murat Tad, dün gece hayatını kaybetti. İki doktorun da koronavirüs aşılarını olmadıkları tespit edildi.

Bakan Koca duyurdu: Aşı yaptırmayan iki doktor hayatını kaybetti!

FAHRETTİN KOCA'NIN MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı yazıda iki doktorunda aşısız olduğunu belirterek, "İki arkadaşımız Kovid-19'a yenildi. Operatör Dr. İlhami Atılgan 55, Patolog Dr. Murat Tad 49 yaşındaydı. Kayıtlarımızdan maalesef, iki değerli hekimin aşı olmadığını öğrendik. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Benzer acılar artık yaşanmasın" ifadelerini kullandı.

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT