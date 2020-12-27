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  3. Bakan Koca duyurdu: Aşıların gelişi bir iki gün gecikecek

Bakan Koca duyurdu: Aşıların gelişi bir iki gün gecikecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'den gelecek olan koronavirüs aşılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca duyurdu: Aşıların gelişi bir iki gün gecikecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Pekin’deki koronavirüs alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen koronavirüs vakası nedeniyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini duyurdu.

Bakan Koca, gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...
 

Berkem Temizel
Gece Editörü


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