Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı adayında gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulamasının bugün başladığını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen Covid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre son 24 saatte 174 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 14’e yükseldi.

Bugün toplam 168 bin 348 test yapılırken, 29 bin 132 yeni vaka sayısı, 6 bin 876 kişinin de hastaneye yatan vaka oldu.

Toplam vaka sayısının 474 bin 606 olduğu, bugün iyileşen 3 bin 291 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 388 bin 771'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 711 olduğu açıklandı.