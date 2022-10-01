Bakan Koca duyurdu! Dünyada ilk rahim nakli yapılan hastadan güzel haber

Başarılı operasyonlarla tıp literatüründe saygın bir yer edinen Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde önemli bir an yaşandı. Prof. Dr. Ömer Özkan'ın 2011 yılında dünyadaki ilk rahim naklini yaptığı 33 yaşındaki hasta, operasyondan 14 ay sonra bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

"ÇIĞIR AÇAN BU BAŞARIYI KUTLUYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Prof. Dr. Ömer Özkan 2011’de, dünyada ilk rahim naklini yapmıştı. 14 ay önce, kadavradan alınan rahmin naklini yaptığı 33 yaşındaki hasta bir kız çocuğu sahibi oldu. İlki gibi Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ortaya konan, dünyada çığır açıcı bu başarıyı kutluyoruz."