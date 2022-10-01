Bakan Koca duyurdu! Dünyada ilk rahim nakli yapılan hastadan güzel haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Ömer Özkan rahim naklini yaptığı hastanın bir kız çocuğu sahibi olduğunu açıkladı. Bakan Koca, "Dünyada çığır açıcı bu başarıyı kutluyoruz." dedi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bakan Koca duyurdu! Dünyada ilk rahim nakli yapılan hastadan güzel haber

Başarılı operasyonlarla tıp literatüründe saygın bir yer edinen Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde önemli bir an yaşandı. Prof. Dr. Ömer Özkan'ın 2011 yılında dünyadaki ilk rahim naklini yaptığı 33 yaşındaki hasta, operasyondan 14 ay sonra bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Bakan Koca duyurdu! Dünyada ilk rahim nakli yapılan hastadan güzel haber

"ÇIĞIR AÇAN BU BAŞARIYI KUTLUYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Prof. Dr. Ömer Özkan 2011’de, dünyada ilk rahim naklini yapmıştı. 14 ay önce, kadavradan alınan rahmin naklini yaptığı 33 yaşındaki hasta bir kız çocuğu sahibi oldu. İlki gibi Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ortaya konan, dünyada çığır açıcı bu başarıyı kutluyoruz."

Bakan Koca duyurdu! Dünyada ilk rahim nakli yapılan hastadan güzel haber

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