Bakan Koca duyurdu: Oy birliğiyle kabul edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yeni bir açıklamada bulundu.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Bakanlığımıza bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi. DÜNYADAKİ İLAÇ GELİŞTİRME VE ÜRETİM SÜREÇLERİNDE Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte AKTİF ROL OYNAYACAĞIZ."

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