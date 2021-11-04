MasterChef'te maaş krizi yaşandığı iddia edilmişti! Somer Sivrioğlu'ndan yanıt gecikmedi!Son dakika | MSB duyurdu: Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldüTokat Zile'de korkunç kaza! Okul servisi, otomobil ve traktör çarpıştı: 1 ölü, 9 öğrenci yaralı625 bin liralık 'fal' vurgunu! Dolandırıcı mağduru kadın: "Erkek arkadaşım arayınca bunlara daha çok inandım"Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Neden ayrılıyor?Müge Anlı canlı izle 4 Kasım 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 4 Kasım PerşembeSon dakika okullar kapanacak mı 2021? MEB okullarda yüz yüze eğitim kaldırılacak mı?Katil kocadan şeytanca plan! Öldürdüğü eşinin cep telefonundan ihanet mesajları gönderdiBakan Koca duyurmuştu! BioNTech aşısında üçüncü doz aşılama bugün başladıAnadolu Efes - Zenit Basket EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Bakan Koca duyurmuştu! BioNTech aşısında üçüncü doz aşılama bugün başladı

Bakan Koca duyurmuştu! BioNTech aşısında üçüncü doz aşılama bugün başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 2 doz BioNTech aşısı olan kişilerin üçüncü doz aşılarını 6 ay sonra olabileceğini açıklamasının ardından sistem üzerinden randevusu açılan kişiler bugünden itibaren aşı olabilecekler.

Bakan Koca duyurmuştu! BioNTech aşısında üçüncü doz aşılama bugün başladı

Koronavirüs salgınına karşı iki doz BioNTech aşısı olan kişilere uygulanacak olan 3.doz aşılama için karar verildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mRNA aşısı olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildiğini açıkladı. Buna göre bugün itibaren üçüncü doz aşı olacak kişiler şöyle:

"- 60 yaş üzerindeki vatandaşlar

-18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanla

- Sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar."

Bakan Koca duyurmuştu! BioNTech aşısında üçüncü doz aşılama bugün başladı

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 363 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 33 bin 366 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,83, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,44 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 831 bin 329 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca duyurmuştu! BioNTech aşısında üçüncü doz aşılama bugün başladı

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu almak için internet sitesine https://mhrs.gov.tr/ giriş yapın. Daha sonra sisteme kayıtlı değilseniz, istenen bilgileri doldurup kayıt olun. Akabinde ise sisteme giriş yapın ve koronavirüs aşısı randevusu almak için "Aşı Randevusu Al”  seçeneğine tıklayarak size uygun randevuyu alabilirsiniz. 

MHRS sistemi için tıklayınız.

Bakan Koca duyurmuştu! BioNTech aşısında üçüncü doz aşılama bugün başladı

E- NABIZ, E- DEVLET AŞI RANDEVU ALMA EKRANI 2021

E Nabız sisteminden koronavirüs aşı randevusu almak için öncelikli olarak sisteme kayıt olmanız gerekmektedir. Sisteme kayıt olmakla zaman kaybetmek istemiyorsanız E- Devlet üzerinden giriş yaparak sisteme giriş yapabilirsiniz. Daha sonra karşınıza çıkan ekranda Covid- 19 aşısı seçeneğine tıklayın. 

Daha sonra karşınıza çıkan ekranda Sinovac ve Biontech aşısı seçeneklerinden birini seçtikten sonra il ve ilçe seçiminin ardından hastane seçimi yapın. Ardındansa aşı için randevu saatinizi belirleyin. 

Not: Dolu randevular gri şeklinde görünmektedir.

E Nabız sistemine giriş yapmak için tıklayınız.

Bakan Koca duyurmuştu! BioNTech aşısında üçüncü doz aşılama bugün başladı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT