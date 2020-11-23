Bakan Koca, Fatih Altaylı'ya net konuştu, yasak sinyali verdi: Zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz
Bakan Koca, Fatih Altaylı'ya net konuştu, yasak sinyali verdi: Zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalara ilişkin, "Sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. ” dedi.