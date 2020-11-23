Bakan Koca, Fatih Altaylı'ya net konuştu, yasak sinyali verdi: Zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalara ilişkin, "Sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. ” dedi.

1 24 Koronavirüs salgınında hasta ve ölü sayısı pandeminin ilk zamanları olan Nisan ayını da geride bıraktı. Salgının yayılımını önlemek için tedbirler artırılırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazeteci Fatih Altaylı'ya salgının son durumu, özel hastanelerin Kovid-19 PCR testlerinden aldığı ücretler, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç, filyasyon ekibinin çalışmaları, değişen Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, İstanbul'da salgının son durumu ve kısıtlamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.