Bakan Koca gece yarısı açıkladı! İşte Ankara'daki yoğun bakım doluluk oranı

Koronavirüs salgınındaki tırmanış sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin sağlık müdürleriyle görüşerek son durum hakkında bilgi almayı sürdürüyor. Bakan Koca bu kapsamda Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya illerinin il sağlık müdürleriyle görüştü. Görüşmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, bu illerdeki son duruma ilişkin de bilgi verdi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zonguldak, Ankara, Sivas, Malatya valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı il değerlendirme toplantıları yaptık. Sırasıyla Zonguldak, Ankara, Sivas, ve Malatya’da risk devam ediyor

Son bir haftada Zonguldak'ta vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77,

Ankara'da sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74,

Sivas'ta artış yüzde 25, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,

Malatya'da artış yüzde 35 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.

Ara vermeden mücadeleye devam etmeliyiz. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım."

Son bir haftada ZONGULDAK’TA vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %77, ANKARA’DA sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı %74, SİVAS’TA artış %25, yoğun bakım doluluk oranı %66, MALATYA’DA artış %35 yoğun bakım doluluk oranı %61. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 4, 2020

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 194 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 903 oldu.

Son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 423 bin 142'ye çıktı.

Toplam test sayısı 19 milyon 338 bin 181'e ulaştı. Hasta sayısı 527 bin 70, vefat sayısı 14 bin 509, ağır hasta sayısı 5 bin 703, aktif hasta sayısı da 89 bin 419 oldu.

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