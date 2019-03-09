Bakan Koca: Geleneksel tıp uygulamalarının kanıta dayalı ilerlemesini hedefliyoruz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, geleneksel tıp uygulamalarının, kanıta dayalı ve bilimsel zeminde ilerlemesinin hedeflendiğini söyledi. Koca, önümüzdeki günlerde de "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Klinik Araştırmalar Yönetmeliği'nin yayınlanacağını bildirdi.

EMİNE ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-27 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da, bu yıl 2'ncisi yapılacak Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi (GETAT) öncesinde düzenlenen basın toplantısında sağlık muhabirleri ile bir araya geldi.

GETAT Kongresi'nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini söyleyen Bakan Koca, "Dünya Sağlık Örgütü'ne göre "geleneksel tıp', fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Önceleri kapalı toplumların kendi etki alanında sınırlı kalan geleneksel tıp, 1990'lardan sonra gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyada yaygınlaşmaya başlamıştır. Çok sayıda gelişmiş ülkede toplumun yüzde 70 ila yüzde 80'inin tamamlayıcı tıbbın bir şekline, örneğin akupunktura başvurduğu bilinmektedir" dedi.

YÖNETMELİK HAZIRLANDI

Son 10, 15 yılda geleneksel tıp ile modern tıbbın bir arada kullanılmaya başlandığını, entegre tıp uygulamalarının öne çıktığını ifade eden Bakan Koca, DSÖ'nün 2014-2023 GETAT Stratejisi ile tavsiyelerini dikkate aldıklarını anlattı. Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birlikte kullanımdan maksat, güvenliği ve etkinliği kanıtlanmış uygulamaların bilimin ışığında insanlığın hizmetine sunmaktır. Bu amaçla Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları'nın laboratuvar ve klinik çalışmaları yapılarak, doğru ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için DSÖ ile birçok ülkenin çalışmalarını inceleyerek, "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Klinik Araştırmalar Yönetmeliği'ni hazırladık. Yönetmelik önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Bu yönetmelik, GETAT uygulamalarının sağlam kanıtlar üzerinde oturması, bu alanda yapılacak akademik çalışmaların önünün açılması için önemli bir adımdır. Daha da önemlisi, bu yolla geleneksel tedavi alanların, etkin ve güvenli bir uygulamaya tabi tutulmaları, güvence altına alınacaktır"

3350 HEKİME GETAT SERTİFİKASI VERİLDİ

Bakanlığın yaptığı düzenlemeler çerçevesinde, geleneksel tıp uygulamalarında Türkiye'de sadece hekimlerin yetkilendirildiğini kaydeden Bakan Koca, "Müzikoterapi için yardımcı sağlık personeli yetkilendirilebiliyor. Osteopatiyi hekim gözetiminde sertifikalı yardımcı sağlık personeli yapabiliyor. Akupunktur, Apiterapi, Fitoterapi, Kupa Terapisi, Hirudoterapi(Sülük tedavisi), Osteopati, Kyropraksi, Refleksoloji, Ozon Terapi, Mezoterapi, Maggotterapi(Larva tedavisi), Müzik Terapi, Homeopati, Hipnoz ve Proloterapi olmak üzere 15 başlık üzerinde eğitim verilmektedir. 56 üniversite hastanemizde öncelikle Ar-Ge ve eğitim faaliyetleri yapmak üzere GETAT Uygulama Merkezi açılmıştır. 3 bin 350 hekime bu üniversitelerimizde GETAT uygulama sertifikası verilmiştir. Yine 60'ı devlet hastanesi olmak üzere, özel sağlık kuruluşları ile birlikte toplamda 807 GETAT ünitesine açılış izni verilmiştir" diye konuştu.

APİTERAPİYE ÖZEL YER VERİLECEK

Kongrede sadece hastalıkların tedavisi için değil, hastalıklardan korunmak ve sağlıklı yaşamak için ihtiyaç duyulan geleneksel tıp yaklaşımlarının da bilimsel çalışmalarla harmanlanacağını ve ele alınacağını ifade eden Bakan Koca, "Bu seneki ana temamız Kronik Hastalıklarda GETAT Uygulamaları. Diyabette, obezitede, nörolojik ve psikolojik hastalıklarda, alerjik hastalıklarda, koruyucu hekimlikte, kalp-damar hastalıklarında, Kanserde, kronik ağrılarda ve bağımlılıkta GETAT uygulamaları ele alınacak. Kongremizde apiterapi uygulamalarına ise özel yer verilecek. 2 bin kişiyi aşkın bir katılımın gerçekleşmesi beklenen kongremize 4 davetli ana konuşmacı katkıda bulunacak. 40'ı aşkın panel, sözel ve poster bildiri ve sosyal oturumlarda yaklaşık 50'si yabancı olmak üzere 120'yi aşkın konuşmacının yer alması beklenmektedir" dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

3 ana kategoride TÜSEB GETAT ödüllerinin de sahiplerini bulacağını kaydeden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bunlar, İbn-i Sina Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Sabuncuoğlu Şerefeddin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bilim Ödülü ve Süheyl Ünver Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Genç

Araştırmacı Ödülü" dedi.

SON 1 YILDA 19 KİŞİ SAVCILIĞA ŞİKAYET EDİLDİ

Kongrede özel yer verilecek apiterapi uygulamalarına da değinen Bakan Koca konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Apiterapi; arı ve arı ürünlerinin koruyucu ve bazı hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı uygulama yöntemi olarak kullanılmasıdır. Başlıca arı ürünleri bal, balmumu, arı poleni, propolis, arı sütü ve arı zehridir. Bunlar antioksidan değeri yüksek ürünlerdir ve özellikle bağışıklık sistemini düzenleyici ve destekleyici olarak kullanılmaktadır. Elbette alerjik reaksiyon riski nedeniyle apiterapi çok dikkatli ve yalnızca hekim tavsiyesiyle kullanılabilir. Ülkemiz, arıcılık ve bal üretiminde dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye müthiş zengin bir floraya sahip. Ülkemizde yüzlerce tıbbi endemik bitki mevcut. Dolayısıyla bu floranın balı da apiterapi açısından çok değerlidir. Tarım Bakanlığı da ülkesel arıcılık projeleri yürütmekte. Bakanlığımız apiterapiyi de kapsayan bir yönetmelik yayınladı. Örneğine az rastlanır bir şekilde üniversite bünyesinde Apiterapi Uygulama Merkezi var. Bunlara olumlu geri dönüşler geliyor. Uluslar arası Apiterapi Federasyonu yeni başkanını ülkemizden seçti. Apipunktur uygulaması; vücutta belirli noktalara arı iğnesi yerleştirilerek yapılan bir uygulamadır. Arı zehri uygulaması ise vücutta belirli noktalara arı zehri bileşiklerinin tamamı veya bir kısmının lokal olarak uygulanmasıdır. Bu uygulama, özellikle kas ve iskelet sistemini etkileyen bazı nörolojik ve romatizmal rahatsızlıklarda yapılmaktadır. Yine yara ve yanık tedavisinde de apiterapi uygulamalarına başvurmak mümkündür. Türkiye'de TÜSEB bünyesinde bir GETAT Enstitüsü var. Halen uygulama yetkilisi olarak 1700 sertifikalı hekim, diş hekimi mevcut. 15 alanda, 12 GETAT Eğitim Merkezi'nde eğitim veriliyor. 54 GETAT Uygulama Merkezi'nde tedavi uygulamaları yapılıyor. Temel amacımız modern tıp ile GETAT uygulamalarını entegre bir şekilde insanımızın hizmetine sunmak, bunu yaparken de bilimin yol göstericiliğinde hareket etmektir. Tıpta öncelikli prensip, zarar vermemektir. Kontrolsüz, ehil olmayan, tıp eğitimi almamış ellerde yapılan uygulamaları ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Geleneksel tıp uygulaması adı altında merdiven altı uygulama yapan kişilere cezai müeyyideler uygulanmaktadır. Son 1 yılda 19 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu, bunlarla ilgili süreç devam etmektedir"

DHA