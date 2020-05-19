Bakan Koca, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanları ile bir araya geldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la ayrı ayrı görüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu'nun elinden bir mektup aldım. Bu mektup koronavirüsle mücadelemizin ön saflarındaki kahramanlara yazıldı ve yarışmada birinci oldu. Bakanımız, "7 bin 562 mektup daha var" dedi. Biz de size minnettarız gençler, tümü adına, mektup yerine ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, başka bir paylaşımında ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la görüştüğünü açıkladı. Bakan Ersoy ile Sağlık Bakanlığı'nda bir araya geldiğini belirten Bakan Koca, "Şartların normale dönüşme sürecini, Türkiye'ye gelecek olan turistlerin sağlık durumları konusundaki önlemleri ele aldık. Sağlık turizmi gibi konular üzerinde de önemli istişarelerde bulunduk" dedi.

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Kaynak: DHA