Tarih verip gelişmeyi duyurdu! Bakan Koca'dan 'yerli aşı' açıklaması

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan ve birçok varyantı ortaya çıkan koronavirüsle mücadele kapsamında, vaka sayılarının yükselmesiyle Türkiye'de alınan önlemler, aşılama ve çeşitli kısıtlamalarla 6-7 bin bandına inerken 1 Haziran itibarıyla kademeli normalleşmede ilk aşama başladı. İkinci adımın 21 Haziran'da atılacağı ifade edilirken yarın toplanacak Kabinenin öncesinde bugün de Koronavirüs Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında ve video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Gördüğünüz gibi artık sizlere hangi kısıtlamaların uygulanacağı, hangi tedbirlerin alınacağı için değil, normalleşmeyi daha hızlı ve güvenli nasıl sağlayacağımız ile ilgili bilgi vermek için huzurlarınıza çıkıyorum. Artık gündemimiz aşı programıyla ile bağışıklığı elde ederek eski normallerimize en kısa sürede nasıl döneceğimizdir.

Zor günler artık geride kalıyor.

Büyüklerimizin ellerini doya doya öpeceğimiz, sevdiklerimizle kucaklaşacağımız günler yakın. El ele parklarda yürüyeceğimiz, tatili tatil gibi yapabileceğimiz, gündemimizi salgının değil, bizim belirleyeceğim günlerin arifesindeyiz. 3 önemli konuya dikkatlerinizi çekmek istiyorum:

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AŞILAMADA YAŞ, 40'A DÜŞÜYOR

Yarın itibarıyla 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak. İkincisi, kişisel tedbirlerimize tavizsiz uymaya devam edelim.

Üçüncüsü ise salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bunun için şimdiye tedarik ettiğimiz aşıların yerine kendi aşımızın kullanıma girmesi gerekiyor.

BAKAN KOCA'DAN YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi.

Aşıların belirli süreyle bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin üçüncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam ediyor.

Bu konuda bir klinik çalışma da bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın 3. doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir. Elde edeceğimiz somut bilimsel verileri sizlerle de paylaşacağız.

Ülkemizde kullanıma giren aşılar ve yerli aşının hangi usüllerle kullanılabileceğini belirleyeceğiz. Umarım artık Sağlık Bakanlığı'nı daha az görecek, sesini daha az duyacaksınız.

Bundan sonra size vereceğim en önemli haberin yerli aşımızın başarısı ve salgının son bulduğu açıklaması olacağını görüyor ve o günü iple çekiyorum.

Çok yakında salgın haberlerinden kurtulacağız. Gün gibi aydınlık, sağlıklı ve mutlu günler yakındır. Büyük Türkiye, güçlü bir devlettir. Bu güce güvenin.